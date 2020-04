Arce (FR) -25 aprile, il Gruppo di Protezione Civile Guardie Forestali Ambientali al servizio del cittadino.

Continua il servizio di controllo sul territorio e aiuto alla popolazione da parte delle Guardie Montane della XV comunità Montana Valle del Liri. Infatti dall’inizio dell’emergenza Covid-19, il gruppo di protezione civile G.F.A. Valle del Liri presiedute dal sig. Rocco Simone , su richiesta del Commissario Straordinario ing. Gianluca Quadrini, si sono attivate con diversi controlli sul territorio , aiuti alla popolazione, distribuzione di mascherine.Nella giornata festiva, presenti oltre al Presidente Simone diversi volontari tra cui Giuseppe Iafrate, Alessandro Di Scanno ed il delegato alla Protezione Civile e consigliere nazionale ANCI m.llo Patrizio Di Folco che ha ringraziato tutti i volontari che con grande spirito di sacrificio e orgoglio italiano , hanno in questa giornata di festa , per libera scelta e gratuitamente , svolto l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ ambito di attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione ed impegno a migliorare la vita di tutti i nostri concittadini.

Parole di forte stima ed apprezzamento da parte del commissario Straordinario ing. Gianluca Quadrini nei confronti del Vicepresidente Di Folco e di tutti i volontari che hanno partecipato.

Ufficio stampa