Arce (FR) – 100 anni di nonna Enea

Comunità arcese in festa per i cento anni di Enea Paniccia. Grande festa ieri mattina nella casa di riposo di Villa Algisa.Il sindaco di Arce Luigi Germani con gli assessori Sara Petrucci, Sisto Colantonio, Bruna Gregori, Dario Di Palma e il comandante della Polizia locale Giampiero Marzilli hanno partecipato ai festeggiamenti organizzati dal direttore Alfonso Rosanova per il ventesimo lustro di Enea. L’anziana signora, che con il suo dolce sorriso è capace di conquistare chiunque, ha ricevuto gli onori del primo cittadino che l’ha omaggiata di una targa ricordo e di un fascio di fiori.Immancabile la torta dei centoanni e il brindisi con gli altri anziani della struttura che hanno organizzato per l’occasione un momento di festa e di allegria in onore della centenaria.Per motivi si sicurezza la piccola cerimonia con gli amministratori civici si è svolta all’aperto, nel giardino esterno, e con i dispositivi di protezione. All’interno, invece, la festa è continuata assieme a tutti gli altri ospiti della casa di riposo.

