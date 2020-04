Arce – Fontana Liri, ancora schiuma nel fiume Liri. Quadrini:” Individuare i responsabili”

Nonostante il blocco delle attività produttive determinato dai decreti per contrastare il Covid19, il fiume Liri, oggi, nel tratto compreso tra i comuni di Arce e Fontana Liri è inquinato da uno strato di schiuma bianca. “Ho appreso la segnalazione poco fa di questa gravissima situazione di criticità, che nelle ultime ore ha interessato il nostro fiume.-fa sapere Gianluca Quadrini, consigliere provinciale e commissario della XV Comunità Montana-. Visto il blocco delle attività produttive, in particolare in un giorno di festa come la Pasquetta, non dovrebbe essere difficile risalire a chi sversa materiale inquinante nelle acque del Liri. Mi attiverò per prendere le dovute misure, interpellando sia Arpa che Asl, affinché procedano per con le verifiche e gli accertamenti del caso. Dobbiamo conoscere la natura del materiale schiumoso segnalato da alcuni cittadini e vanno individuati gli eventuali responsabili, perché la salute pubblica e ambientale è la nostra priorità.”

Così Gianluca Quadrini, in una nota poco fa, dopo aver appreso la notizia da alcuni residenti della presenza di schiuma nel fiume Liri, tra i territori di Arce e Fontana Liri