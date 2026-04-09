ARCE – Finanziamento dalla Regione Lazio per “ArcEstate 2026”

«C’è un lavoro continuo dietro questi risultati – aggiunge l’Assessore alla Cultura e Turismo– un lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, associazioni e realtà del territorio. In questi anni abbiamo scelto di investire con decisione sulla cultura come leva di sviluppo e i risultati stanno arrivando. Questo finanziamento conferma la credibilità del percorso avviato e la solidità del rapporto costruito con la Regione Lazio. Un ringraziamento va, in tal senso, a chi, anche sul territorio, tra assessori, consiglieri e tecnici, sostiene concretamente questo lavoro e contribuisce a portare risorse e opportunità per Arce».