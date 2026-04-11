Arce – Finanziamento dalla Regione Lazio per “ArcEstate 2026”

Il Comune di Arce ha ottenuto un finanziamento di 20.000 euro dalla Regione Lazio, nell’ambito dell’avviso pubblico per la promozione e la valorizzazione del territorio regionale, gestito con il supporto di LAZIOcrea.

Il progetto presentato, “ArcEstate 2026”, è stato ritenuto idoneo e finanziabile, ottenendo un punteggio di 81 punti e collocandosi tra le iniziative ammesse a contributo.

Si tratta del finanziamento massimo concedibile per i Comuni sotto i 15.000 abitanti e, in base alla graduatoria regionale, Arce si posiziona tra i primi progetti finanziati della provincia di Frosinone (7° per punteggio).

Il progetto fa riferimento ad una rassegna di appuntamenti estivi con un calendario articolato di eventi culturali, musicali, turistici ed enogastronomici, distribuiti tra il centro storico, le piazze del paese e il Parco Archeologico di Fregellae.

L’obiettivo è quello di aumentare l’attrattività del territorio, valorizzare l’identità locale e generare ricadute concrete su turismo ed economia, in linea con le finalità del bando regionale.

«Questo finanziamento – dichiara il Sindaco Luigi Germani – è il riconoscimento della qualità del lavoro fatto e della visione che stiamo portando avanti: investire su cultura, eventi e identità per far crescere Arce. ArcEstate non è solo un calendario di appuntamenti, ma un progetto che mette insieme comunità, territorio e opportunità».

«C’è un lavoro continuo dietro questi risultati – aggiunge l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – un lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, associazioni e realtà del territorio. In questi anni abbiamo scelto di investire con decisione sulla cultura come leva di sviluppo e i risultati stanno arrivando. Questo finanziamento conferma la credibilità del percorso avviato e la solidità del rapporto costruito con la Regione Lazio. Un ringraziamento va, in tal senso, a chi, anche sul territorio, tra assessori, consiglieri e tecnici, sostiene concretamente questo lavoro e contribuisce a portare risorse e opportunità per Arce».