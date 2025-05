Arce, fiducia al sindaco? Rosanova: “Una toppa peggiore del buco”

Ad Arce torna a infiammarsi il dibattito politico. Dopo l’azzeramento delle deleghe dell’assessorili da parte del sindaco Luigi Germani, in vista del Consiglio Comunale convocato per domani mattina alle 10:30, interviene il consigliere di minoranza Alfonso Rosanova, rappresentante della lista Buongiorno Arce.

Rosanova non usa mezzi termini: “La fiducia al sindaco sarebbe una toppa peggiore del buco. Questa maggioranza di separati in casa ha prodotto solo vuoto amministrativo, senza coerenza né un programma valido per il paese.”

Nel mirino del consigliere c’è l’apparente tentativo di tenere in piedi una maggioranza che, secondo lui, ha già dato segnali inequivocabili di disgregazione: “Sono state revocate le deleghe, ma non le identità, che sembrano il vero nodo della questione. Come può il sindaco trovare gratificazione nella fiducia di due gruppi che ufficialmente si sono già sfiduciati a vicenda e sono divisi da fratture insanabili da anni?”

La risposta, secondo Rosanova, è fin troppo evidente: “Tutti vogliono restare incollati alla poltrona. È una stampella esterna, un modo per prolungare l’agonia e bloccare l’attività amministrativa, perché manca una squadra e manca una visione.”

Infine, non manca una stoccata all’organizzazione del Consiglio Comunale: “Trovo inconsueto – e poco opportuno – l’orario mattutino della convocazione, fissato alle 10:30. Una scelta che sembra fatta apposta per scoraggiare la partecipazione di chi lavora.”

