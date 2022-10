Arce – Evade più volte dai domiciliari: beccato con la valigia pronta, ma finisce in cella

I carabinieri della Compagnia di Cassino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 33enne residente in Arce, indagato di vari reati tra cui fabbricazione e detenzione arma clandestina da sparo e ricettazione.L’uomo, già detenuto agli arresti domiciliari, è accusato anche del reato di evasione poiché si è più volte allontanato dal luogo di detenzione; anche in quest’occasione, all’arrivo dei militari, aveva già la valigia pronta ma, questa volta gli è servita per andare in cella.Continua l’impegno dei Carabinieri nella lotta criminalità di ogni genere per rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini cassinati e dei paesi vicini.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

