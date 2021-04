Arce, espio di pena: arrestato 40enne del luogo

Ieri, il personale del Comando Stazione Carabinieri di Arce , traeva in arresto un 40enne del luogo ( già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti) in esecuzione del “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato agli arresti domiciliari e contestuale ordine di carcerazione ”, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 7, mesi 7 e giorni 26 di reclusione per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso in Roma in data 27.06.2019.Ad espletate formalità di rito, lo stesso veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Velletri.

