Arce – Episodio di violenza su cucciolo di cane. Salvato da una passante

Ferito gravemente ed abbandonato in un bosco ad Arce. È stato trovato così da una passante un cucciolo di cane meticcio, che ora si trova in uno stallo sicuro, e sottoposto alle cure del caso. L’ ennesimo episodio di violenza ed abbandono che ha come sfortunati protagonisti i nostri amici a quattro zampe. Ci si interroga sul come si faccia a dar vita a così tanta crudeltà, soprattutto verso esseri indifesi che nei confronti dell’ uomo mostrano solo amore ed affetto. Il nostro vuole essere un invito alla sensibilizzazione, alla lotta verso questi crimini che non danno di certo una bell’ immagine di questa società.

