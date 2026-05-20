Arce – Don Roberto Faccenda protagonista del quinto appuntamento con i “Libri di Primavera”

La rassegna letteraria “Libri di Primavera 2026” giunge al suo quinto appuntamento con un incontro decisamente fuori dagli schemi. Domani, giovedì 21 maggio alle ore 18.00, la Sala Teatro Comunale di Corso Umberto I ad Arce ospiterà Don Roberto Faccenda.

Il sacerdote salernitano, noto per la sua capacità di dialogare con i giovani puntando tutto sull’autenticità e restando rigorosamente fuori dai canali social, presenterà la sua ultima opera “A(R)MARSI CON CINQUE CIOTTOLI”, edita da Edizioni San Paolo. Un libro che si propone come un invito forte e senza filtri a combattere l’abitudine e a riscoprire la forza della verità attraverso un percorso di crescita che parte dal cuore. Nel corso della serata, l’autore dialogherà con Lucilla Ruscito, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi e le suggestioni racchiuse nel volume.

«Questo quinto incontro – ha detto il Sindaco di Arce Luigi Germani – rappresenta un’occasione speciale per tutta la nostra comunità. Ospitare ad Arce una figura carismatica come Don Roberto Faccenda, capace di parlare con tanta schiettezza ai giovani e di toccare corde profonde, conferma la bontà del lavoro che stiamo portando avanti. Vogliamo che il nostro Comune sia un luogo vivo di confronto, dove la cultura diventi uno strumento reale di crescita personale e collettiva. Invito tutti i cittadini a non perdere questo splendido momento di condivisione nel cuore del nostro borgo».

L’Assessore alla Cultura Alessandro Proia ha sottolineato il valore sociale e formativo dell’appuntamento. «La scelta di inserire nel cartellone l’opera di Don Roberto Faccenda – ha detto – nasce dal desiderio di offrire contenuti autentici, capaci di scuotere le coscienze. Il confronto con l’autore, che per l’occasione dialogherà con Lucilla Ruscito dell’Associazione La Lanterna, con cui co-organizziamo l’evento e che ringrazio, ci permetterà di entrare dentro un messaggio forte: un invito a superare le abitudini e le troppe finzioni della quotidianità per riscoprire noi stessi. Vi aspettiamo ad Arce».

L’appuntamento è per domani, giovedì 21 maggio, alle ore 18.00 presso la Sala Teatro Comunale di Arce. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.