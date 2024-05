Arce, Domenica 12: Alessio Marziili a Libri di Primavera

Il viaggio surreale e irriverente di Alessio Marzilli, arriva ad Arce. L’appuntamento è per domenica 12 maggio 2024, alle ore 18, presso la sala teatro comunale di corso Umberto I. Il giovane regista e content creator presenterà il suo libro “Cercasi Piddì disperatamente. Le avventure di un felino in assurdi multiversi politici”. Un racconto, ma anche un’avventura appunto, lungo uno dei tormentoni che meglio hanno saputo inquadrare una certa politica: cosa n’è stato della sinistra italiana? La risposta è in questo surreale quanto delizioso racconto di ricerca, dove Piddì non è che un gatto sfuggito alle cure del suo padrone.Marzilli è conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione a Propaganda Live, programma cult di La7 condotto da Diego “Zoro” Bianchi. Molto attivo sui social, dove conta oltre 80mila follower, si è fatto apprezzare per i suo video dei “silenzi politici” e le divertentissime interviste impossibili pubblicate sotto lo pseudonimo Sylveon Berlusconi, un gioco di parole tra due personaggi onnipresenti in tv nella sua infanzia: Silvio Berlusconi e i Pokemon. Ad Arce è molto conosciuto in quanto è il paese di origine del papà Massimo, apprezzato giornalista di Radio Cassino Stereo. Nella presentazione di domenica sarà in dialogo con la sorella Alice Marzilli, in molti suoi lavori spalla e collaboratrice fidata.«Un altro appuntamento letterario imperdibile – hanno detto il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – in cui assisteremo alla presentazione di un racconto di satira che sa essere leggero e divertente ma che al contempo è in grado di descrivere, in maniera lucidissima, il presente ed il passato della politica italiana traslando la realtà in una dimensione parallela. Ad Alessio Marzilli, al quale ci lega un affetto particolare per le sue origini arcesi, facciamo gli auguri più sinceri di una carriera televisiva e artistica piena di successo. Siamo sicuri – hanno concluso Germani e Proia – che sentiremo parlare ancora molto di lui e del suo talento».

