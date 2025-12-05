Arce – Denunciate due persone per furto in concorso

I militari della Stazione Carabinieri di Arce (FR), a conclusione di una rapida attività d’indagine avviata in seguito al furto di un telefono cellulare consumato all’interno di un bar del luogo, hanno deferito in stato di libertà due persone del posto ritenute responsabili del reato di furto in concorso.

L’attività traeva origine dalla denuncia del proprietario del dispositivo, che aveva lasciato il telefono in carica nella sala scommesse del locale, ambiente dotato di sistema di videosorveglianza. L’immediata acquisizione e analisi delle immagini permettevano di ricostruire in tempi brevi la dinamica del fatto e di individuare con certezza i due autori.

Il telefono cellulare, recuperato dai Carabinieri, è stato restituito al legittimo proprietario.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p.