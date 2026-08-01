ARCE – Definizione agevolata delle entrate comunali: cancellate sanzioni e interessi, possibilità di rateizzazione fino a nove anni

Il Comune di Arce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2026, ha aderito alla Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, conosciuta anche come “Rottamazione-quinquies”.

Il provvedimento consente ai cittadini di regolarizzare i debiti tributari e patrimoniali accumulati negli anni, versando la quota capitale senza corrispondere sanzioni amministrative, interessi di mora e maggiorazioni.

Rientrano nella misura i debiti relativi alle entrate comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, tra cui TARI, IMU, canoni e altre entrate minori, sanzioni amministrative e violazioni al Codice della Strada.

Per le multe stradali restano dovuti l’importo originario della sanzione e le spese, mentre vengono cancellati gli interessi, le maggiorazioni e gli oneri di mora maturati nel tempo.

I cittadini potranno scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione, da effettuare entro il 31 marzo 2027, e un piano rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali, pari a circa nove anni. In caso di rateizzazione, ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro e, dal 1° aprile 2027, sarà applicato un tasso di interesse annuo del 3%.

Le richieste di adesione potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, attraverso il Portale dei Servizi, tramite PEC o email dedicata oppure direttamente presso lo Sportello Tributi e il concessionario incaricato.

«Abbiamo voluto offrire una possibilità reale a famiglie e imprese che intendono mettersi in regola, ma che spesso non riescono a farlo perché il debito originario è stato appesantito negli anni da sanzioni e interessi – dichiara il Sindaco Luigi Germani –. Non si tratta di premiare chi non paga, ma di tendere una mano a chi vuole adempiere ai propri obblighi. Allo stesso tempo, il Comune potrà recuperare risorse importanti da destinare ai servizi per la comunità».

«La Definizione Agevolata è un provvedimento concreto, equilibrato e sostenibile – spiega l’Assessore ai Tributi Alessandro Proia –. Cancelliamo sanzioni, interessi di mora e maggiorazioni e permettiamo di dilazionare il pagamento fino a circa nove anni. Abbiamo scelto un periodo preciso per la presentazione delle domande, dal 16 ottobre al 15 dicembre, così da consentire agli uffici di predisporre procedure chiare e garantire ai cittadini tutta l’assistenza necessaria. Il nostro obiettivo è favorire il recupero delle entrate senza schiacciare chi si trova in difficoltà».