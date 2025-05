ARCE – Davide Fischanger racconta Aldo Manuzio, l’editore che cambiò il mondo. Sabato 25 maggio il secondo appuntamento con “Libri di Primavera”.

Prosegue la rassegna Libri di Primavera promossa dal Comune di Arce e dall’Associazione La Lanterna con un evento che unisce storia, invenzione e passione per i libri.

Sabato 25 maggio, alle ore 18, presso la Sala Teatro comunale di Arce, sarà protagonista Davide Fischanger con “Aldo Manuzio. Una biografia sognata”, un affascinante racconto teatrale tra Umanesimo e Rinascimento.

Con stile coinvolgente e poetico, Fischanger ci conduce alla scoperta di Aldo Manuzio, il primo grande editore della storia, colui che – alla fine del Quattrocento – trasformò per sempre il modo di pensare, leggere e diffondere i libri.

Nel volume rivivono le invenzioni tipografiche che ancora oggi accompagnano ogni lettore: il corsivo, il libro tascabile, la marca editoriale. Ma soprattutto, prende vita il sogno di un uomo che, attraverso i libri, voleva migliorare il mondo.

Davide Fischanger è un libero professionista che da circa vent’anni si occupa di promozione della lettura presso Istituti scolastici e Biblioteche della Provincia di Frosinone.

Insieme a Cataldo Nalli, che sabato interverrà in dialogo con l’autore, ha dato vita al progetto “Gatti Ostinati”, attraverso il quale realizza laboratori di educazione all’ascolto e lettura a viva voce.

Da tre anni, ad Arce, cura due laboratori teatrali – uno per bambini e uno per ragazzi – entrambi molto partecipati e apprezzati per la capacità di mettere in scena emozioni, storie e relazioni autentiche.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.