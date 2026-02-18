Arce, crolla nella notte un muro accanto alla scuola: area già evacuata dai Vigili del Fuoco

ARCE — Paura nella notte in via Guglielmo Marconi, dove è crollato un muro di contenimento adiacente all’edificio dell’istituto scolastico Giovanni Paolo II. Il cedimento è avvenuto dopo che l’area era stata già interdetta e una palazzina limitrofa evacuata in via precauzionale dai Vigili del Fuoco.

L’intervento era scattato intorno alle 21:30 di ieri sera, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza (NUE), per verificare la stabilità del muro, già interessato da lavori di consolidamento. Sul posto è giunta la prima partenza della sede centrale con cinque unità operative e due mezzi — un’APS (Auto Pompa Serbatoio) e una Campagnola — che hanno accertato un concreto rischio di crollo.

Per garantire la sicurezza, i soccorritori hanno disposto l’immediata interdizione dell’area, comprendente anche l’edificio scolastico, e l’evacuazione di due nuclei familiari residenti nella palazzina adiacente. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il sindaco per gli adempimenti di competenza. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle 23:45.

Poco dopo l’una di notte, però, un residente della zona ha segnalato un forte boato: il muro pericolante era effettivamente crollato. I Vigili del Fuoco sono tornati sul posto insieme al funzionario di guardia per ulteriori verifiche, accertando che non vi fossero persone coinvolte e controllando le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

L’area resta tuttora interdetta e lo sarà fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza da parte del Comune. L’intervento si è definitivamente concluso alle 3:30 del mattino.

Grazie alle misure preventive adottate in serata, non si registrano feriti né danni a persone. Resta alta l’attenzione sulle strutture limitrofe e sulle cause del cedimento, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti tecnici.

