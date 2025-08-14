ARCE: COSTARELLE – TAVOLO TECNICO CON LA GIUNTA PER IL PUNTO SUI LAVORI

Lunedì mattina, su iniziativa del Sindaco Luigi Germani e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci, si è tenuto un incontro per fare il punto sull’intervento di messa in sicurezza idrogeologica dell’area Costarelle, a ridosso del centro storico di Arce.

I lavori, ormai in fase conclusiva, dovrebbero terminare nella seconda metà di ottobre 2025. Come spiegato dal progettista e direttore dei lavori, ing. Luca Mastromattei, i ritardi sono stati dovuti a motivi tecnici e procedurali, tra cui l’avvicendamento dei funzionari dell’Ufficio Tecnico comunale e del Responsabile Unico del Procedimento.

Si tratta di un’opera complessa, che ha richiesto opere provvisionali per garantire la sicurezza durante la costruzione dei muri, l’installazione di barriere “New Jersey” per la viabilità sottostante e la suddivisione in quattro fasi, con tempi tecnici di attesa per la maturazione del calcestruzzo.

Nel corso dell’esecuzione è stata inoltre presentata una variante in corso d’opera, senza ulteriori costi, che prevede: un significativo allargamento della strada; la realizzazione di un passaggio pedonale; un’area predisposta a futuro belvedere; pozzetti e corrugati per un’eventuale pubblica illuminazione, con predisposizione delle piastre a norma per i pali; un muretto di completamento. Tutti interventi che migliorano il progetto originario e introducono soluzioni utili alla comunità.

La conclusione dei lavori è prevista per metà ottobre, seguita da circa due settimane di controlli e collaudi. L’obiettivo è riaprire la strada entro fine mese, in tempo per la manifestazione “Cantine di San Martino”, garantendo supporto alla viabilità di residenti e organizzatori.

All’incontro erano presenti, oltre al Sindaco Germani e all’Assessore Petrucci, gli assessori Alessandro Proia e Bruna Gregori, l’ing. Luca Mastromattei, il titolare della ditta appaltatrice Mauro Ungari con il direttore tecnico Enrico Parisi, e il responsabile della GSM Impianti Massimo Bruni.

La prossima settimana si terrà un analogo incontro per fare il punto sui lavori in fase di conclusione in due punti della zona Tramonti e in altrettanti luoghi di Fontanelle.

