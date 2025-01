Arce, controllo esercizi commerciali

Si intensificano, su tutto il territorio, i controlli da parte dei militari della Compagnia di Pontecorvo (FR).

Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri della Stazione di Arce (Fr), unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rispetto della pertinente normativa, hanno proceduto al controllo di un Bar con annesso distributore carburanti, sorprendendo, al suo interno, un lavoratore privo di contratto.

Il titolare dell’esercizio commerciale, non avendo regolarizzato il lavoratore, non aveva altresì provveduto, in qualità di datore di lavoro, a fornirgli una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza non facendolo sottoporre a visita medica preventiva per l’idoneità psico-fisica.

Durante l’ispezione, inoltre, è stato individuato un sistema di video sorveglianza installato senza le prescritte autorizzazioni.

Per le violazioni riscontrate, il titolare è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cassino ed inoltre è stato contravvenzionato per la somma complessiva di € 21.794,46 (ventunomilasettecentonovantaquattro/46).

È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.