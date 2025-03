Arce – Controlli dei Carabinieri agli esercizi commerciali

Nelle scorse giornate, nell’ambito della giurisdizione della Compagnia di Pontecorvo, sono stati effettuati diversi controlli amministrativi da parte dei militari, che si sono avvalsi della preziosa collaborazione del N.A.S. di Latina, comparto di specialità dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dei mirati servizi, disposti dal Comando Provinciale di Frosinone e finalizzati a rafforzare la sicurezza alimentare a favore dei cittadini, sono state eseguite verifiche presso vari esercizi commerciali, nel corso delle quali è emerso che uno di essi, un’attività di panificazione artigianale della zona, non osserva le norme in materia di igiene dettate dalla legge di riferimento e non si garantiva la tracciabilità delle materie prime lavorate. Al termine dell’attività di controllo, alla titolare dell’esercizio sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di euro 1.500.

Attività di questo tipo proseguiranno anche nei prossimi mesi, su tutto il territorio di competenza, al fine di rendere sempre più sicuro il consumo di alimenti da parte dei cittadini.