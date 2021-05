Arce, Conte (GN): “Basta coprifuoco, si torni a parlare di Giovani, Attività Locali, Sport e Cultura”

L’appello di Armando Conte – Presidente di Gioventù Nazionale Arce. “Dopo 7 mesi dall’introduzione del coprifuoco ci stiamo ancora impegnando a capire realmente quale sia la portata di questa misura che limita fortemente tanti settori dell’economia e della libertà individuale. Giornalmente riceviamo pareri negativi da molteplici cittadini, soprattutto da quei gestori e proprietari di attività commerciali quali ristoranti e bar, che ancora oggi, nonostante le tanto acclamate riaperture, si trovano a lavorare nemmeno al 30% delle loro reali capacità. Serve una spinta in più da parte del governo, serve un sostegno reale, forte! Grandi colpiti dal Coprifuoco rimangono i giovani spesso dimenticati dai due esecutivi susseguitesi durante il periodo pandemico, interagendo con i nostri coetanei abbiamo ancora una volta constatato il grande dissenso nei confronti della suddetta misura. Sono convinto che per ripartire si debba iniziare a puntare fortemente su quella porzione di italiani under 30, incentivare il loro reinserimento nel mondo lavorativo poiché risultano essere stati i più bersagliati a livello professionale. Incentivare l’imprenditoria giovanile o creare nuovi progetti in favore di neo laureati e neo diplomati deve essere una prerogativa irrinunciabile per gli stati più sviluppati. È troppo semplice lanciare slogan in TV dicendo che si è “ripartiti”, serve concretezza e purtroppo questo governo sta ancora peccano in tale ambito. Inoltre lo sport, fondamentale nell’economia di un paese, benessere fisico e mentale, rifugio di molti in pieno lockdown, rimane anch’esso fuori dai radar governativi fatta eccezione nell’ultimo periodo per il ‘calcetto amatoriale’. I gestori di palestre e piscine al chiuso ancora non possono aprire le loro attività. Ricordo che lo sport in generale è utile oltre che alla persona, anche allo stato. Previene forme di malattie che andrebbero a caricare ancor di più la spese per l’assistenza medica pubblica e le strutture ospedaliere. Oltre che un passatempo è e sarà per molti una professione e giovani sportivi si troveranno in ritardo sui loro avverarsi di altri paesi Europei. Spostandosi sullo sport amatoriale è indiscutibile come una palestra possa essere un luogo di aggregazione, un luogo di benessere mentale e fisico, un luogo dove poter scaricare le tensioni di una lunga giornata. Ecco tutto ciò, se posto con le dovute cautele del caso, non potrà solo che far bene alla salute di giovani e adulti ma purtroppo il governo ha deciso di prendere una strada differente, a tratti intransigente, che vieta ancora adesso di potersi dilettare in questo campo. Infine uno spazio merita la cultura, in un paese come l’Italia dove si respira arte anche nel borgo più sperduto, questa ha subito una ingiustificata oppressione, i cinema ma soprattutto i teatri che da sempre sono luogo di creatività e armonia, rimangono ancora oggi dimenticati se non per qualche intervento del Ministro Franceschini. Anche qui una buona porzione di lavoratori ha subito fortemente il peso del Covid dovendo modificare le proprie ambizioni professionali poiché l’abbandono da parte dello stato non ha permesso loro di poter reggere economicamente. È arrivato il momento di ripartire realmente, ce lo chiede la nostra nazione, non c’è altro tempo da perdere ed il primo passo da fare è iniziare a pensare di eliminare il coprifuoco per poi, con le dovute tempistiche, tornare nei successivi mesi a rendere sempre meno restrittive le misure anti contagio. Sconfiggere il Virus è l’ambizione di tutti e ad oggi dove non sta distruggendo il virus, purtroppo, sta distruggendo la crisi economica”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati