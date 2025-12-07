Arce – Consegnati i riconoscimenti alle attività storiche: premiate nove realtà con oltre mezzo secolo di attività

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì scorso, nella sala consiliare Antonio Renzi, una cerimonia particolarmente sentita per la consegna dei riconoscimenti regionali dedicati alle attività storiche del territorio. Un momento semplice ma intenso, arricchito da diversi passaggi emozionanti grazie alle testimonianze dei titolari e alla presenza delle famiglie che da decenni portano avanti il proprio lavoro con continuità e dedizione.

I riconoscimenti sono stati attribuiti a: Parrucchieri Casavecchia, premio ritirato da Ernesto Casavecchia; Macelleria Simonelli, premio ritirato da Alfonso Simonelli; Health Club, centro sportivo con piscine, palestre e tennis, con il figlio del fondatore Sergio Casavecchia; Parrucchiere Immagine di Antonio Arcese accompagnato dal figlio e altri collaboratori della sua attività; Bar Caldaroni dal 1965 con il premio consegnato a Lucia Caldaroni; Trillò Bomboniere e articoli da regalo premio ritirato dalla titolare Bruna Di Fazio; La Frutteria, altra storica bottega del centro cittadino che vende frutta, verdura e prodotti tipici, con Fabio Compagnone; Alfa Srl, attività di cartoleria, articoli da regalo, giornali, in paese meglio conosciuta con il nome Pace & Bene, benevolo soprannome del titolare Eleuterio Pescosolido ed in fine Barbiere Iommi, con il fondatore Pietro, il barbiere degli ultrà!

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Luigi Germani, l’Assessore alle Attività Produttive Paolo Di Ruzza e l’Assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori. Nel suo intervento, il Sindaco ha evidenziato il valore umano e sociale di queste realtà. «Dietro ogni attività – ha detto – ci sono famiglie che hanno dedicato una vita intera al proprio lavoro, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del territorio. Il riconoscimento assegnato oggi non celebra soltanto la durata nel tempo, ma il significato profondo di un impegno costante e responsabile».

Il Sindaco ha poi aggiunto: «La cerimonia ha avuto momenti davvero toccanti, perché ha riportato alla memoria storie e percorsi, ma soprattutto persone che non ci sono più e che comunque fanno parte della nostra identità collettiva. Rendere merito a queste attività significa riconoscere il valore di chi, per decenni, ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni».

Va detto che la consegna di questi riconoscimenti fa riferimento a un iter amministrativo avviato alcuni anni fa nell’ambito della prima procedura regionale dedicata alle botteghe storiche. L’elenco delle attività premiate non è quindi esaustivo, poiché comprende esclusivamente le imprese che, a suo tempo, presentarono domanda alla Regione Lazio.

La Regione aggiorna periodicamente l’elenco delle botteghe e attività storiche e proprio in questi giorni, fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile, per tutte le attività in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 1/2022 e dal relativo regolamento attuativo, presentare richiesta di inserimento. Il Sindaco ha fatto sapere che nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico con tutte le modalità per partecipare alla nuova procedura.