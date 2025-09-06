Arce, consegnati i riconoscimenti al Maggiore Bartolo Taglietti e al Carabiniere Scelto Michele Pagano

Giovedi mattina, presso la sede municipale, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento e gratitudine da parte del Sindaco Luigi Germani a due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri che hanno segnato in modo significativo la vita della comunità arcese.

Il Maggiore Bartolo Taglietti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, si appresta a lasciare l’incarico per assumere un nuovo e prestigioso ruolo. A lui l’Amministrazione comunale di Arce ha voluto rendere omaggio per l’impegno, la competenza e l’alto senso del dovere con cui ha guidato la Compagnia, distinguendosi per professionalità, autorevolezza, doti umane e vicinanza alla cittadinanza.

Un riconoscimento è stato conferito anche al Carabiniere Scelto Michele Pagano, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Arce dal febbraio 2022 e in procinto di lasciare la sede. In questi anni si è distinto per disponibilità, dedizione e sensibilità nel rapporto con i cittadini, diventando un punto di riferimento prezioso per la comunità.

Il Maggiore Taglietti, nel suo intervento, ha voluto sottolineare la grande capacità del Sindaco di averlo accolto fin dal primo giorno come parte integrante della comunità, facendolo sentire in un clima familiare e di autentica vicinanza. Un’empatia istituzionale e umana che, a suo giudizio, ha contribuito a trasmettere fiducia ai cittadini verso l’Arma e l’opera, spesso complessa, che essa è chiamata a svolgere sul territorio.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ribadire il profondo legame che unisce Arce all’Arma dei Carabinieri. «Con questi attestati – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani – abbiamo voluto esprimere la riconoscenza non solo dell’Amministrazione comunale, ma di tutta la nostra comunità verso due servitori dello Stato che hanno dimostrato, ciascuno nel proprio ruolo, professionalità e vicinanza alla gente. La loro presenza ha rafforzato ulteriormente il legame tra Arce e l’Arma dei Carabinieri».

All’incontro hanno preso parte, oltre al Sindaco, gli Assessori Bruna Gregori e Paolo Di Ruzza, il presidente del Consiglio comunale Giulia Cecio, il Consigliere delegato Alessandro Simone, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Arce Luciano Ligori e il Comandante della Polizia locale Manuela Pescosolido.

La cerimonia si è conclusa con un brindisi conviviale, segno di amicizia e gratitudine verso chi ha servito la comunità con dedizione e spirito di servizio.