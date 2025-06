Arce, consegnata una targa al sindaco Luigi Germani per i 50 anni di presenza in Consiglio comunale

Un momento toccante durante la seduta del 27 giugno: “Una vita spesa per il bene della comunità”.

Venerdì scorso, 27 giugno 2025, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Arce, il Vice Sindaco Sara Petrucci, a nome dell’Amministrazione comunale, ha conferito una targa celebrativa al Sindaco Luigi Germani per i suoi straordinari cinquant’anni di presenza ininterrotta nel Consiglio Comunale, un traguardo rarissimo nella storia istituzionale locale e nazionale.

Il 15 giugno 1975, a soli 25 anni, Luigi Germani entrava per la prima volta nell’assemblea cittadina. Da allora non ha mai lasciato il suo posto, venendo eletto per sei mandati come Sindaco e guidando la Comunità Montana “Valle del Liri” per sei anni. Una carriera politica segnata da stile sobrio, disponibilità al dialogo e grande senso delle istituzioni.

Durante il suo intervento, il Vice Sindaco Petrucci ha ricordato, tra i tanti momenti significativi della sua carriera, anche due passaggi delicati: la gestione dell’emergenza Covid e il malore che colpì Germani l’11 ottobre 2020, costringendolo a un lungo ricovero lontano da Arce. “Anche da un letto d’ospedale – ha detto Petrucci – Gino ha continuato a esserci. È questo che oggi celebriamo: la sua fedeltà, la sua presenza costante, la sua pazienza”.

Visibilmente commosso, il Sindaco Germani, a margine della seduta, ha voluto ringraziare la sua squadra di governo e l’intera Amministrazione comunale per il riconoscimento ricevuto.

“È un momento che porto nel cuore. – Ha detto il primo cittadino – Ringrazio il Vice Sindaco Sara Petrucci, gli assessori Proia, Di Ruzza e Gregori. Il presidente del Consiglio comunale, i Consiglieri delegati, i Consiglieri che si sono uniti a questo momento e tutti coloro che in questi giorni mi hanno fatto arrivare un messaggio, una telefonata, un pensiero. Questo traguardo non è solo mio, ma di tutti coloro che in questi cinquant’anni hanno condiviso con me un tratto di strada. Ho fatto del mio meglio – ha concluso Germani – e continuerò a farlo finché i cittadini lo vorranno”.

Il Vice Sindaco ha infine sottolineato il valore simbolico dell’omaggio: “Questa targa non è solo un riconoscimento personale, ma un messaggio alle nuove generazioni: servire la comunità con onore e costanza è possibile. Gino ne è la prova”.

L’Amministrazione comunale ha annunciato che nei prossimi mesi saranno realizzati anche momenti di approfondimento sulla storia politica locale e sulla figura del Sindaco Germani, vera memoria vivente della vita amministrativa di Arce.