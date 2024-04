Arce, Cons.comunale Bruna Gregori: “Isoletta, gravoso inquinamento acustico che non deve essere lasciato irrisolto”

“Nell’ultimo Consiglio comunale, svoltosi mercoledì 17 Aprile, ho ritenuto utile ed importante per gli interessi del nostro Comune, in particolare quelli della Comunità risiedente nella frazione di Isoletta d’Arce, presentare al Sindaco una Interpellanza urgente a risposta orale, ai sensi degli articoli 18 dello Statuto comunale e 30 del Regolamento consiliare, per favorire la risoluzione di un problema particolarmente gravoso di inquinamento acustico che non deve essere lasciato irrisolto.

Numerosi Cittadini e Famiglie della frazione di Isoletta d’Arce, infatti, soprattutto coloro che sono residenti o domiciliati al di sotto della Strada regionale Sr 82, Ponte cavalco Ferrovia, in particolare nelle vie Fossatone, Pantanelle, del Palazzo e Santa Giusta, lamentano da tempo una situazione di rilevante degrado ambientale, foriero di pericoli di danno alla salute pubblica ed alla incolumità dei singoli, soprattutto delle fasce più deboli, ossia gli anziani, i bambini ed i malati, nonchè di notevole svalutazione del loro patrimonio abitativo.

La causa di ciò scaturisce dalla mancata realizzazione di idonee strutture fonoassorbenti all’atto della realizzazione, da parte dell’Astral, del Ponte ubicato sulla suddetta Strada regionale Sr 82, a cavallo della linea ferroviaria; tale grave carenza determina una ossessiva e continua ripetizione, durante tutto l’arco della giornata, sia nelle ore diurne che notturne, di forti rumori di sobbalzo dovuti al rilevante passaggio di auto e moto veicoli, soprattutto quelli di elevata taratura, che li causano e determinano.

Si è creato, in tal modo, un pericoloso ed insopportabile livello di inquinamento acustico, che supera ampiamente i limiti di tollerabilità, e rende gravoso anche il solo vivere quotidiano, in una frazione purtroppo già oberata da varie problematiche, ancora irrisolte, che andrebbero affrontate con maggiore vigore e determinazione.

Per tali importanti motivi di rilevanza pubblica, ho ritenuto utile, nella mia funzione di Consigliere comunale, farmi promotrice, insieme ed in collaborazione con i Cittadini e le Famiglie della frazione di Isoletta d’Arce, di una raccolta di firme per una petizione popolare, che spero venga condivisa anche dal Sindaco e da tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, affinchè si pongano in essere tutte le possibili azioni, previste dal vigente ordinamento, di ogni ordine e tipologia, volte a far sì che l’Organismo gestore della citata Strada regionale 82 realizzi, con ogni possibile priorità ed urgenza, le idonee strutture fonoassorbenti in grado di attutire o eliminare il gravoso inquinamento acustico ed ambientale sopra descritto.”

Comunicato stampa a firma del Consigliere Comunale Bruna Gregori