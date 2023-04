Arce, Comune nel caos: Rosanova è seriamente preoccupato

I tecnici “scappano” dal comune di Arce: ennesimo colpo di scena…anche il nuovo responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Sergio Di Cicco rassegna le proprie dimissioni e lascia l’incarico dopo solo 21 giorni.

Ennesimo scossone in municipio: qualche settimana fa l’Ing. Silvia Malnati rassegnava le proprie dimissioni, immediate ed irrevocabili, dopo 14 giorni dal suo incarico; oggi è la volta dell’ing. Sergio Di Cicco e l’Ufficio Tecnico si ritrova orfano del suo responsabile bloccando di nuovo la macchina amministrativa.

Tutto ciò da adito a tanti interrogativi ma unica cosa certa e preoccupante è che il Sindaco si ritrova in gravi difficoltà e con una maggioranza sempre più spaccata.

Ripercorriamo i fatti.

Il 06/12/22 il sindaco, per “distrazioni politiche provinciali”, come da lui dichiarato, non rinnova la fiducia all’ing. Enrico Simonelli pertanto l’Ufficio Tecnico rimane privo del responsabile per 2 mesi.

Il 06/02/23 . a seguito di una procedura pubblica selettiva, viene incaricata l’Ing. Silvia Malnati la quale, dopo 14 giorni rassegna le proprie dimissioni.

Il Sindaco vedendosi mancare un anello indispensabile, per tamponare detta mancanza, ha chiesto a tutti i comuni della provincia di Frosinone di poter condividere il tecnico comunale per 18 ore settimanali. Da quanto riferito dal Sindaco stesso in consiglio comunale , non ricevendo tale disponibilità da parte di nessun comune del frusinate ne ha fatto richiesta addirittura fuori Regione e precisamente nella Regione Molise dove il Sindaco del Comune di Rionero Sannitico si è dichiarato disponibile a condividere per 18 ore settimanali il proprio tecnico ing. Sergio Di Cicco.

Il 26/03/23 l’ufficio tecnico ha un nuovo responsabile.

Ma ennesimo colpo di scena…

il 17/04/23 anche l’Ing. Sergio Di Cicco rassegna le proprie dimissioni e lascia l’incarico dopo soli 21 giorni.

A questo punto la situazione diventa grave, gravissima!

Cosa bolle in pentola che nessun tecnico ha il coraggio di scoperchiare?

Chi nuovo tecnico, visti i precedenti, avrà il coraggio di sedere su questa poltrona bollente a pochi giorni dall’approvazione del bilancio?

Come giustificano il Sindaco e l’assessore di competenza Sara Petrucci la “fuga” di questi validi professionisti?

Gli interrogativi si moltiplicano, ci viene da pensare a tante cose, comunque la situazione certa è che questa Amministrazione è arrivata al default.

A questo punto, nell’attesa di risposte e chiarimenti ufficiali, il consigliere Rosanova capogruppo di Buongiorno Arce, si riserva di porre tale situazione all’attenzione degli organi competenti.

Comunicato stampa