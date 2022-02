Arce – Comune e Comunità Montana, consolidata la storica sinergia tra i due enti

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso il palazzo municipale di Arce, l’incontro tra il Sindaco di Arce Luigi Germani e il Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri Rossella Chiusaroli. Il colloquio si è svolto in un clima di estrema cordialità ed ha spaziato su numerosi temi che vedono impegnati in prima linea i due enti.

«Desidero ringraziare di cuore la dottoressa Chiusaroli – ha detto il primo cittadino – per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa visita istituzionale. I rapporti tra il Comune di Arce e la XV Comunità Montana sono stati sempre ottimi e improntati alla massima collaborazione per il bene del territorio. Ho avuto l’onore – ha aggiunto Germani – di presiedere per sette lunghi anni la giunta dell’ente montano e per due il consiglio comunitario e, grazie alla coesione con tanti altri amministratori della Valle del Liri, siamo riusciti ad attrarre numerosi finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche di grande rilievo».

Il primo cittadino ha poi ricordato le collaborazioni attualmente in corso tra i due enti. A partire dal finanziamento di circa 30mila euro, parte di un vecchio progetto mai realizzato, che permetterà al Comune di Arce di valorizzare delle strade montane in zona Fontanelle e località Monte San Martino; la convenzione in atto per il personale qualificato distaccato da altri enti; il progetto del Servizio Civile Universale (le domande sono in scadenza il prossimo 10 febbraio) che prevede di assegnare ad Arce ben 32 volontari. Durante l’incontro c’è stato spazio anche per ripercorrere le vicende amministrative che hanno riguardato la passata amministrazione comunale, il lungo periodo di commissariamento e poi l’esito elettorale dello scorso ottobre.

«Ringrazio il Sindaco Germani e tutta l’Amministrazione comunale per la calorosa accoglienza – ha concluso il commissario Chiusaroli – e rinnovo fin d’ora la massima collaborazione. La nostra missione è quella di stare al fianco degli amministratori locali. Per questo stiamo lavorando a diversi progetti tra cui uno destinato ad incentivare i servizi per la raccolta dei rifiuti differenziati ed un altro finalizzato a facilitare l’accesso dei piccoli comuni ai finanziamenti del PNRR».

All’incontro ha partecipato anche il Vicesindaco Sisto Colantonio, gli Assessori Alessandro Proia e Elisa Santopadre, il consigliere delegato Valeria Gemma. Insieme alla Chiusaroli anche Cinzia Delicata e Sara Simone.

COMUNICATO STAMPA