Arce – Cinque libri, cinque autori e un legame unico con il territorio della Valle del Liri

Cinque libri, cinque autori e un legame unico con il territorio della Valle del Liri. Sono questi gli ingredienti della prima rassegna organizzata dal Comune di Arce intitolata «Libri di Primavera 2023».

L’Amministrazione comunale del Sindaco Luigi Germani, grazie al prezioso lavoro svolto dall’assessorato alla Cultura e Turismo, ha inteso aderire alla campagna nazionale di sensibilizzazione al valore della lettura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

Sabato scorso, 6 maggio, nei pressi della sala teatro di corso Umberto I, si è tenuta la prima delle cinque presentazioni che caratterizzeranno questo mese di maggio dedicato alla lettura.

Il volume di debutto è stato L’attrito, scritto da Alessia Lombardi in collaborazione con il poeta veneto Davide De Cia. Un libro insolito, antitetico, per l’espressione variegata e l’indagine mai troppo lineare, a tratti veramente tormentata dell’esistenza. Si tratta di un’indagine nella quale la parola non è mai fine a se stessa, mai inflazionata, mai ridondante: essa si nutre e richiama sempre aspetti del vissuto e dell’umanità.

Sabato 13 maggio, sempre presso la sala teatro, verrà presentato il libro Cose da donne. L’autrice Monica Calcagni, ginecologa di origini arcesi, seguita sul web da più di un milione di follower, ha scritto un libro per conoscere meglio il proprio corpo e combattere i tabù sulla salute femminile. Come? Con le uniche armi che un medico ha a disposizione: la competenza, la pazienza e un pizzico di ironia.

Domenica 14 maggio, sarà la volta del libro Alla ricerca del fiore di loto di Giovanna Gazziero con la collaborazione di Sara Germani. Il racconto di un trauma infantile che trascina con sé la difficoltà di una vita fino ad arrivare alla maturità dell’anima.

Sabato 27 maggio, nella location del salone di rappresentanza della XV Comunità Montana Valle del Liri di Arce, sarà la volta del libro di poesie di Nunzio Cammariere. Ladri di sentimenti è la sua seconda raccolta poetica dove l’amore è colto nelle sue sfumature, nei pericoli che corre, nelle minacce subite e nella felicità offerta.

Sabato 3 giugno, presso la sala teatro, Giancarlo Corsetti presenterà I segni nascosti. La storia, ambientata in un mondo fantastico funestato da un drago crudele, racconta di un padre alla ricerca della figlia scomparsa, di un Re guerriero in lotta con se stesso e di un gruppo di cacciatori intenzionati a uccidere il drago.

«Con grande soddisfazione e un pizzico d’orgoglio – ha detto il Sindaco Luigi Germani – che, per la prima volta ad Arce, presentiamo una rassegna tutta dedicata ai libri. Nell’era della realtà virtuale, i libri rimangono senza dubbio un elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. E noi nel nostro piccolo abbiamo voluto portare la lettura in un contesto diverso da solito, legandolo al territorio e a cinque magnifici autori che ci lasciano ben sperare».

«Era da tempo – ha detto l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – che volevamo trovare la giusta dimensione per una rassegna di questo genere. Abbiamo così idealmente raccolto la campagna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per lanciare un appuntamento di grande valore che contiamo di riproporre ogni anno in questo periodo. Approfitto per ringraziare gli autori e gli editori dei libri che presenteremo in queste settimane e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. Vi aspettiamo ad Arce».

COMUNICATO STAMPA