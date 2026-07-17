Arce – Cimitero di Isoletta, via libera all’ampliamento: in arrivo 68 nuovi loculi

Più spazio e una risposta concreta alle esigenze della comunità di Isoletta. La Giunta Comunale di Arce, con la deliberazione n. 82 del 7 luglio 2026, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ampliamento del cimitero della frazione, un intervento atteso che consentirà di superare l’attuale carenza di spazi destinati alle tumulazioni.

L’investimento complessivo ammonta a 158.500 euro e sarà interamente finanziato con le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali, senza alcun impatto sulla fiscalità comunale.

L’intervento sarà realizzato all’interno dell’attuale area cimiteriale, senza ampliamenti del perimetro esistente e nel pieno rispetto della pianificazione urbanistica. Il progetto prevede la costruzione di 68 nuovi loculi a colombaio, suddivisi in due blocchi da 50 e 18 posti. I manufatti saranno rivestiti in travertino lucidato e l’opera comprenderà anche il rifacimento delle grondaie e la realizzazione del nuovo impianto elettrico per le luci votive perpetue.

«Con questo provvedimento – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani – diamo una risposta concreta e tempestiva a un’esigenza giustamente molto sentita dai cittadini di Isoletta. Abbiamo scelto di finanziare l’intervento attraverso i proventi delle concessioni cimiteriali, garantendo la sostenibilità economica dell’opera senza gravare sulle casse comunali e assicurando un servizio adeguato e decoroso in un luogo così importante per la memoria dei nostri cari. Desidero ringraziare tutta l’Amministrazione comunale, gli Assessori coinvolti, i tecnici e gli uffici per il lavoro svolto e la collaborazione dimostrata nell’avviare questo importante intervento, che rappresenta uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale e che oggi inizia concretamente a prendere forma».

«La macchina amministrativa – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci – è già al lavoro per avviare il cantiere nel più breve tempo possibile. Il cronoprogramma predisposto dai tecnici prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro 45 giorni, seguita da altri 45 giorni per l’affidamento dei lavori tramite gara. La realizzazione dell’opera richiederà circa 145 giorni, ai quali seguiranno il collaudo finale e la consegna dell’intervento entro i successivi due mesi. Desidero inoltre ringraziare l’Assessore Paolo Di Ruzza per la dedizione e l’impegno che sta dimostrando anche su questo progetto. È costantemente al lavoro per affrontare le problematiche della frazione di Isoletta e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per questo importante territorio della nostra comunità».