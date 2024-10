Arce – Centro abitato, ok dell’Anas alla nuova perimetrazione stradale

La Giunta Municipale, con le delibere n. 144 del 17-11-2023 e n. 163 del 15-12-2023, ha rideterminato, ai fini del Codice della Strada, i centri abitati che interessano la strada statale n. 6 “Casilina”.

L’Amministrazione Germani ha inteso rivedere la definizione, che negli anni aveva portato il paese ad avere di fatto due tratti di centro abitato, in base alla persistenza o meno delle caratteristiche che soddisfano l’art. 3 del Codice della Strada.

A quasi un anno dalla decisione il gestore della strada ha formalmente recepito la modifica. L’altro ieri gli operai dell’Ufficio tecnico comunale hanno provveduto a rimuovere i cartelli che segnalavano l’esistenza di uno dei due tratti di centro abitato. La nuova area prevede ora un’unica zona, sempre con riferimento alla via Casilina, che va ininterrottamente dal km 110,700 (in prossimità del bivio con la provinciale Colleolivo) al km 114,600 (poco dopo il bivio di Via Fraioli).

«L’Amministrazione comunale – ha detto il Sindaco Luigi Germani – ha inteso intervenire sulla conformazione dei centri abitati del paese. L’ultima modifica era stata apportata nel 2016 e, non sussistendo ad oggi particolari necessità, ho proposto alla Giunta di rivedere la conformazione e renderla maggiormente omogenea. Anche dal punto di vista pratico – ha aggiunto il primo cittadino – non sembrava opportuno mantenere un doppio centro abitato che poteva indurre in errore gli automobilisti che non conoscono la zona. Già da ieri è stata disposta la rimozione dei cartelli che erano stati installati su disposizione dell’Anas in prossimità delle contrade Portone e Collenoci. Nei prossimi giorni – ha concluso Germani – verrà adeguata anche la posizione dei segnali del nuovo tratto approvato».

COMUNICATO STAMPA