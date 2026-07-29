Arce – Caregiver familiari, un sostegno concreto per chi si prende cura degli altri

Dal Consorzio AIPES un’importante opportunità per i cittadini di Arce. L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Arce, Bruna Gregori, informa la cittadinanza che è stata attivata una nuova misura di sostegno destinata ai caregiver familiari, promossa dal Consorzio AIPES nell’ambito della programmazione della Regione Lazio.

Si tratta del “Budget personale del Caregiver Familiare”, un contributo economico a fondo perduto pari a 1.000 euro annui, rivolto agli assistenti familiari formalmente riconosciuti che si prendono cura di persone con disabilità grave o non autosufficienti.

Possono accedere alla misura i residenti nei Comuni aderenti al Consorzio AIPES, tra cui Arce, in possesso dei requisiti previsti, con un ISEE non superiore a 24.000 euro. Il contributo è destinato a sostenere spese per la cura della persona, il benessere psicofisico, il tempo libero, la formazione e l’aggiornamento professionale del caregiver.

«Ogni giorno – ha dichiarato l’Assessore Gregori – ci sono persone che dedicano il proprio tempo, le proprie energie e spesso rinunciano a una parte della propria vita personale e lavorativa per assistere un familiare fragile. È un impegno silenzioso che merita di essere riconosciuto e sostenuto. Questa misura rappresenta un passo importante perché valorizza concretamente il ruolo del caregiver familiare, riconoscendone il valore sociale, umano ed economico. Invito tutti i cittadini di Arce che possiedono i requisiti previsti a informarsi e a presentare domanda, affinché nessuno perda questa opportunità».

Anche il Sindaco di Arce Luigi Germani sottolinea l’importanza dell’iniziativa nel più ampio impegno dell’Amministrazione verso le politiche sociali. «Una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura delle persone più fragili – ha detto il primo cittadino – e di sostenere chi, ogni giorno, se ne fa carico con amore e responsabilità. I caregiver familiari rappresentano una risorsa preziosa e insostituibile per le nostre famiglie e per l’intero sistema di assistenza. Per questo riteniamo fondamentale dare la massima diffusione a questa opportunità, frutto del lavoro svolto dal Consorzio AIPES e dalla Regione Lazio. Come Amministrazione comunale continueremo a promuovere tutte le misure che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare una rete di solidarietà che è uno dei valori fondanti della nostra comunità».

Le domande dovranno essere presentate presso lo Sportello P.U.A., utilizzando l’apposita modulistica del Consorzio AIPES e allegando la documentazione richiesta. Le istanze saranno valutate dall’Unità di Valutazione Multidimensionale, che provvederà anche al riconoscimento formale dello status di caregiver, ove necessario. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Caregiver presso il P.U.A. di Sora oppure contattare il Consorzio AIPES alla mail info@aipes.it. Per informazioni di carattere generale è a disposizione anche l’assistente sociale del Comune di Arce che può essere contattata telefonicamente al numero 0776.524103 interno 7.