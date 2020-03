Arce calcio, parla mister Parisella: “Soddisfatto delle prestazioni della squadra, ma adesso c’è l’emergenza coronavirus”

Il Decreto riguardante le misure atte a contrastare e limitare l’espandersi del Corona Virus ha provveduto – come già sappiamo da qualche giorno – a fermare tutti i campionati di ogni ordine, grado e disciplina, incluse le competizioni calcistiche dilettantistiche, dalla serie D alla terza categoria. Al momento non conosciamo con certezza quando riprenderà il normale svolgimento delle attività, i campionati sono sospesi fino al 3 aprile, ma nei prossimi giorni e nelle prossime settimane non sono esclusi nuovi sviluppi e possibili proroghe o modifiche all’attuale decreto. In un momento di apprensione per tutta la Nazione, sicuramente non è facile parlare di calcio, tuttavia proveremo a farlo, in attesa che tutto possa tornare alla normalità e che tutti noi, sportivi e non, potremmo tornare alla nostra routine ed a sostenere le proprie squadre del cuore.Del nostro stesso avviso è il mister dell’Arce Alessandro Parisella, subentrato sulla panchina dei ciociari nel Novembre del 2019, quando prese il posto dell’esonerato Cione, che a sua volta aveva sostituito Adinolfi. Queste le dichiarazioni del trainer arcese: “E’ un momento molto delicato per tutti noi, siamo stati travolti da quest’emergenza che ci riguarda tutti da molto vicino, sinceramente faccio anche difficoltà a parlare di calcio in questo periodo, che definire anomalo sarebbe alquanto riduttivo. Abbiamo deciso di sospendere gli allenamenti a partire da Lunedì, mentre l’ultima rifinitura sul campo era stata svolta Sabato 7 marzo. Tutti hanno preso di buon grado la decisione del governo, la priorità adesso è quella di attenersi a tutte le disposizioni comunicateci, rispettandole alla lettera, guai ad abbassare la guardia, oppure le conseguenze potrebbero essere tragiche. Lo staff ha stabilito un programma individuale per tutti i calciatori, in questi giorni infatti, continueranno ad allenarsi nelle proprie abitazioni, in modo tale da non farsi trovati impreparati quando si avrà la possibilità di tornare in campo”. Parisella ha poi analizzato la situazione attuale di campionato, alla luce delle 25 giornate di campionato finora disputate. “ Quando sono arrivato ad Arce, l’intento del nostro presidente era chiaro, ovvero l’obiettivo di rimanere in questa categoria, possibilmente evitando la bagarre dei playout. Fortunatamente, grazie al lavoro certosino da parte mia e di tutta la squadra, siamo riusciti a tirarci fuori da una situazione di classifica disastrosa. Occupavamo, infatti, la terz’ultima posizione di classifica, dunque in piena zona playout. Dopo un po’ le prestazioni sono iniziate ad arrivare, in particolare negli ultimi tre mesi siamo riusciti ad invertire la rotta ed a tirarci fuori dalle sabbie mobili, anche se la classifica resta corta e dovremmo cercare di tenere alta la guardia fino al termine delle ostilità”. Infine, Parisella ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ultima gara di campionato, quella andata in scena a Roma, sul terreno di gioco del Campus Eur. “ Ci attendeva una partita di fondamentale importanza in chiave salvezza, al termine di novanta minuti infuocati, siamo riusciti a strappare i tre punti nel finale di gara, dimostrando che la squadra è viva più che mai e che si batterà fino all’ultimo per raggiungere l’obiettivo stabilito, la salvezza diretta”.

S.M.

Correlati