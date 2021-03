Arce, caduta giunta, i consiglieri comunali di maggioranza: “La situazione non permetteva un sereno lavoro”

“La situazione amministrativa non permetteva più né alla Giunta ne’ al Consiglio Comunale un sereno lavoro. Continue tensioni e uno spirito di sopraffazione, uniti ad una incapacità o non volontà di mediazione del sindaco, hanno fatto precipitare una situazione già precaria. Riteniamo che il ritorno alle elezioni sia la migliore soluzione per i cittadini arcesi e per il futuro del Paese”. Cosi’ i consiglieri comunali di maggioranza: Bruna Gregori, Dario Di Palma e Domenico Sugamosto.

I consiglieri di minoranza, Emanuele Doria, Marialucia Forte, Luana Sofia e Sara Simone, prendendo atto di quanto sopra, hanno ribadito la propria posizione politica di totale antitesi rispetto all’amministrazione del Sindaco Germani.

In virtu’ di tali motivazioni, i sette consiglieri si sono dimessi dalle loro cariche con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.

