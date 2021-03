Arce, barista somministra bevanda fuori dall’orario previsto: chiusura di 5 giorni e sanzione

In Arce, i militari della locale Stazione hanno elevato una sanzione amministrativa a carico del gestore di un bar del luogo e di un cliente, per aver violato le vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid – 19. Nel corso del controllo l’avventore era intento a consumare una bevanda, somministrata dal barista fuori dall’orario previsto, appena fuori del locale. Al titolare dell’attività commerciale, oltre alla prevista sanzione amministrativa, è stato notificato l’obbligo di chiusura per 5 giorni.

