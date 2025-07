Arce – Avviato il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi su via Casilina. Sono ufficialmente iniziati i lavori di adeguamento e rifacimento dei marciapiedi lungo la Strada Regionale Casilina, all’altezza del chilometro 112,500, nel territorio comunale di Arce.

Questa mattina il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci hanno effettuato un sopralluogo nel punto di avvio del cantiere, dove a giorni partiranno i lavori da parte dell’ASTRAL S.p.A., ente attuatore dell’intervento.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento dei percorsi pedonali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della via, in particolare per le persone con mobilità ridotta.

«Si tratta – hanno spiegato il Sindaco Germani e l’Assessore Sara Petrucci – di un’opera molto attesa e di grande rilevanza per la sicurezza dei cittadini e per il decoro urbano. L’intervento riguarderà il tratto che va dal bivio dell’ex Istituto San Giuseppe fino alla rotatoria ed un altro pezzetto in località Ponte a Cavallo, in via di definizione in base alle economie in corso d’opera. Si tratta di lavori che metteranno a norma i marciapiedi di questa zona, verranno realizzati con sampietrini e un ciglio in travertino da 16 cm. Siamo particolarmente soddisfatti per l’avvio di questo intervento che riqualifica un tratto importante del nostro territorio».

Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di circa 150 giorni.