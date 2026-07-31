Arce, approvata la riduzione della TARI 2026: meno 16% per famiglie e imprese. L’Amministrazione: «Un risultato concreto frutto di un nuovo metodo di lavoro»

ARCE – Il Consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe TARI per il 2026, che prevedono una riduzione media di circa il 16% per famiglie e imprese, con l’obiettivo di raggiungere il 20% nel 2027. Un risultato che, secondo l’Amministrazione comunale, rappresenta il frutto di un’attenta attività di verifica, controllo e razionalizzazione della spesa.

«Non approviamo soltanto delle tariffe – ha dichiarato nel corso della seduta consiliare il capogruppo di maggioranza e vicesindaco Sara Petrucci – ma dimostriamo che amministrare con serietà, determinazione e senso di responsabilità produce risultati concreti che arrivano direttamente nelle tasche dei cittadini e delle imprese».

La riduzione della TARI arriva dopo anni caratterizzati da continui aumenti e rappresenta, secondo l’Amministrazione del sindaco Luigi Germani, il risultato di un cambio di metodo nella gestione del servizio.

«Questo risultato non nasce per caso – ha spiegato l’assessore ai Tributi Alessandro Proia – ma da un preciso cambio di metodo e di priorità. Abbiamo affrontato situazioni che si trascinavano da anni, verificando ogni passaggio e assumendo decisioni che in passato non erano state prese».

Tra gli interventi che hanno consentito di ridurre il costo del servizio figura la revisione del rapporto contrattuale con il gestore della raccolta dei rifiuti. Dopo aver accertato alcune inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni previste, l’Amministrazione ha proceduto a contestarle, applicando le relative sanzioni e richiedendo, nei limiti consentiti dalla normativa sugli appalti pubblici, la riduzione del corrispettivo attraverso il cosiddetto “quinto d’obbligo”.

«La riduzione della TARI – ha sottolineato Proia – non deriva da un taglio dei servizi, ma dal principio secondo cui ciò che non viene svolto non può essere pagato dai cittadini. I servizi continueranno a essere pretesi e controllati con ancora maggiore attenzione».

Nel corso della trattazione del punto, è stato inoltre evidenziato il lavoro svolto per recuperare somme dovute al Comune, comprese quelle relative ai mancati pagamenti dell’appaltatore per i conferimenti presso la SAF.

«Sono già state recuperate somme importanti e altre sono ancora oggetto di contestazione – ha affermato Sara Petrucci –. L’Amministrazione continuerà a tutelare gli interessi del Comune, pretendendo il recupero di ogni euro dovuto, anche attraverso eventuali azioni legali».

Il vicesindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha infine rivolto un ringraziamento agli uffici comunali, ai consulenti che hanno supportato questo percorso e agli assessori coinvolti, in particolare all’assessore all’Ambiente Paolo Di Ruzza e all’assessore ai Tributi Alessandro Proia, per il lavoro svolto.

«La riduzione della TARI non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Siamo consapevoli che restano ancora criticità da affrontare e molto lavoro da fare, ma continueremo a impegnarci per migliorare la qualità dei servizi, recuperare ogni margine di efficienza e trasformare ogni risparmio possibile in un beneficio concreto per la comunità. Ai cittadini non chiediamo di giudicare le nostre intenzioni, ma di guardare ai fatti. E oggi i fatti dicono che la TARI diminuisce», ha concluso Sara Petrucci.