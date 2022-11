ARCE – Acea e Provincia, trovato l’accordo sulla frana in località Colleone

Alla fine è prevalso il buon senso e, grazie al prezioso lavoro di mediazione svolto dal Sindaco di Arce Luigi Germani, già dalle prossime settimane dovrebbero iniziare i sondaggi propedeutici ai lavori di sistemazione della strada provinciale.La riunione si è svolta martedì scorso, 15 novembre, presso il Palazzo Municipale di Arce. All’incontro hanno partecipato per Acea Ato 5 il direttore operativo provinciale ing. Pietro Pugliese, il responsabile di zona ing. Marco Di Ruzza e l’ing. Gianni Patrizi. Per la Provincia di Frosinone, invece, ha partecipato il dirigente ing. Tommaso Michele Secondini, il geometra Michele Antoniani e l’avvocato dell’Ente. Per l’Amministrazione comunale di Arce, oltre al Sindaco Luigi Germani, ha partecipato il Vicesindaco Sisto Colantonio, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Sara Petrucci, l’Assessore Elisa Santopadre, il Consigliere comunale Valeria Gemma e il Responsabile dell’Ufficio tecnico.«Devo ringraziare i dirigenti e i funzionari di Acea e della Provincia di Frosinone – ha detto il Sindaco Germani – per aver raccolto il mio invito al confronto e soprattutto per la disponibilità mostrata. Quello di martedì scorso è stato un incontro estremamente proficuo. Mettendo da parte il contenzioso sulle possibili competenze e responsabilità – ha aggiunto Germani – si è riusciti a far prevalere le ragioni del buon senso e della buona amministrazione. Acea e Provincia si sono impegnati reciprocamente a sistemare in quota parte la situazione della frana in località Colleone. Nei prossimi giorni i tecnici della Provincia avvieranno una serie di rilievi per verificare il da farsi e poi provvedere a pianificare gli interventi che potrebbero partire a primavera prossima. Un accordo importante – ha concluso il Sindaco – che da un lato riporterà la giusta sicurezza del tratto interessato e dall’altro ha evitato un contenzioso che sarebbe potuto durare anni».

comunicato stampa