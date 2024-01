Arce – Abbandonano i rifiuti in strada: individuati e multati i responsabili

Nelle scorse settimane gli Agenti della Polizia locale di Arce hanno elevato un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

Un cumolo di sacchi, costituito per lo più da rifiuti domestici indifferenziati, era stato rinvenuto ai margini della strada provinciale n. 1 “Civita Farnese” nel tratto che collega Arce alla frazione d’Isoletta, in una zona in cui non ci sono abitazioni.

Decisive per l’individuazione dei responsabili sono state le indagini eseguite dagli Agenti che esaminando il contenuto dell’immondizia abbandonata sono riusciti a risalire ai responsabili cui è stata contestata una sanzione di 600 euro con l’obbligo di recuperare e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati.

