Arce, a casa l’amministrazione del sindaco Germani, si dimettono sette consiglieri

La maggioranza spaccata e divisa, tanto che ci sono volute sette firme per far cadere l’amministrazione guidata dal Sindaco Germani. Sono bastate poco firme per mandare l’attuale maggioranza a casa e sono state raccolte dai quattro consiglieri di minoranza e tre di maggioranza in uno studio notarile di Monte San Giovanni Campano. I consiglieri di minoranza che hanno sottoscritto l’atto di dimissioni sono, Lucia Forte, Emanuele Doria , Luana Sofia e Sara Simone e i tre consiglieri di maggioranza sono Dario Di Palma , Domenico Sugamosto e Bruna Gregori. Ora si attende che le dimissioni di massa vengano formalizzate per avviare le procedure di legge.

Correlati