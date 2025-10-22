Arce – 500mila euro per le strade del paese

Il Comune di Arce ottiene un importante finanziamento regionale per la viabilità. La Regione Lazio ha infatti approvato lo stanziamento di 500mila euro in favore dell’Ente di via Milite Ignoto, nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Legge Regionale n. 22/2024, relativo al Programma straordinario di investimenti pubblici in materia di viabilità e mobilità per il triennio 2025-2027.

Si tratta di un intervento di straordinaria portata, che consentirà al Comune di realizzare opere di ristrutturazione e miglioramento delle infrastrutture viarie comunali esistenti, rispondendo così a una delle priorità più sentite dall’Amministrazione e dalla cittadinanza.

Il finanziamento rappresenta un risultato di grande rilievo, che permetterà di avviare una manutenzione diffusa e una messa in sicurezza dei tratti stradali più deteriorati del territorio.

Pochi i Comuni della provincia di Frosinone inseriti nella cosiddetta “Classe 1” (cioè con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) ad aver ottenuto il contributo: oltre ad Arce figurano soltanto Ceccano, Ripi, Paliano, Veroli e Isola del Liri.

«Si tratta – ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Sara Petrucci – di una vera boccata d’ossigeno per la viabilità interna, che da tempo necessita di interventi di manutenzione e messa in sicurezza in diversi punti. Ringrazio la Regione Lazio, l’Assessore Giancarlo Righini e il Consigliere Regionale Daniele Maura per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio».

«Un finanziamento di questa portata sulle strade civiche – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani – probabilmente non era mai stato ottenuto prima dal nostro Comune. Questi fondi permetteranno finalmente di sistemare molti tratti stradali oggi deteriorati, restituendo sicurezza e decoro al territorio. Un ringraziamento sentito va al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e alla Giunta Regionale per questo intervento attesissimo dai cittadini e dagli amministratori di Arce, un Comune tra i più estesi della provincia di Frosinone e con una rete viaria ampia e capillare».