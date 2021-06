Arce – 170mila euro per la strada provinciale “Tramonti”

Il presidente della Provincia Antonio Pompeo ha firmato nei giorni scorsi una serie di decreti con i quali sono stati approvati alcuni interventi sulle strade del territorio. Tra questi un importante cantiere sarà aperto nel comune di Arce, in particolare su due tratti della Sp n. 71, dall’intersezione con la strada regionale Casilina in località Borgo Murata e più precisamente dal km 0 al km 1+400 e dal km 2+900 al km 3+250. L’intervento era stato richiesto nei mesi scorsi, quando era ancora in carica, dal sindaco Luigi Germani al fine di far provvedere al rifacimento della pavimentazione stradale, l’installazione di una nuova segnaletica orizzontale e la sostituzione delle barriere metalliche non più idonee. «Ringrazio di cuore il presidente della Provincia Antonio Pompeo – ha detto l’ex primo cittadino di Arce – e il Settore Viabilità della Provincia per aver risposto concretamente alla nostra richiesta di intervento su un tratto che da tempo necessitava di sistemazione. Pompeo – ha aggiunto Luigi Germani – mi ha comunicato personalmente di aver firmato il decreto con un importante stanziamento, tra i più consistenti della provincia, di circa 170 mila euro. Grazie a questo importo sarà possibile garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e un miglior servizio alla collettività».

