Arce – 16mila euro per iniziative e manifestazioni destinate alla valorizzazione culturale

È la somma stanziata dal Consiglio regionale del Lazio per il Comune di Arce. L’ente di Via Milite Ignoto è risultato tra i primi in graduatoria per qualità dei contenuti proposti e per entità del finanziamento. Il contributo andrà a sostenere il progetto predisposto dall’Assessorato alla Cultura e Turismo per alcuni eventi in programma durante l’Estate Arcese 2023.

«Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma – ha detto il Sindaco Luigi Germani – e tutta la Regione Lazio per averci offerto questa importante opportunità. L’Amministrazione comunale, con l’Assessore alla Cultura e Turismo, è impegnata ormai da tempo nel cercare di offrire eventi capaci di attrarre visitatori nel nostro paese. I mesi estivi – ha aggiunto il primo cittadino – rimangono un tempo propizio per venire ad Arce e visitare il Parco Archeologico di Fregellae, i nostri Musei e tutte le altre bellezze del territorio, senza dimenticare i piatti e i prodotti tipici unici al mondo».

«Queste risorse – ha detto l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – ci consentiranno la realizzazione di alcuni grandi eventi dell’Arcestate 2023. Si tratta di appuntamenti molto apprezzati dal pubblico a cui stiamo lavorando già da tempo. Desidero ringraziare il Consiglio regionale del Lazio ed in particolare il Consigliere Daniele Maura per il supporto offerto in questi mesi. Con la Regione siamo costantemente impegnati a trovare risorse e nuove idee per il rilancio turistico di Arce e della Valle del Liri. Grazie al lavoro dei direttori del Parco Archeologico di Fregellae e del Museo Gente di Ciociaria, ma anche del Museo della Ferrovia, si iniziano a vedere i primi risultati importanti in termini di presenze. L’Amministrazione – ha concluso Proia – si sta predisponendo a nuove modalità di finanziamento tra cui, per la prima volta per il nostro Comune, la possibilità di accettare sponsorizzazioni a manifestazioni organizzate dall’Ente».

