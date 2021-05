Aquino,il Sindaco Mazzaroppi e il Presidente Gabriele: “la Farmacia comunale è una conquista di civiltà e non un motivo di scontro politico”

Così, in una nota congiunta, esordiscono il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi e il Presidente Maurizio Gabriele intervistati sull’iter procedurale e burocratico della 2^ farmacia che, molto presto, arricchirà il presidio e l’offerta sanitaria della comunità aquinate.

Abbiamo letto – puntualizzano – di alcune posizioni polemiche in merito che riteniamo ognuno possa legittimamente fare ma, come nostra abitudine, preferiamo schivare e scivolare anche sopra le presunte illazioni e le critiche che, a nostro avviso, appaiono immeritate e ingenerose.

E i due esponenti della maggioranza spiegano il perché.

Sulla ferrea determinazione e sulla volontà di istituire una seconda farmacia, nella Città di Aquino, e di esercitarne il relativo diritto di prelazione – precisa il Sindaco Mazzaroppi – ne io, tantomeno la mia amministrazione possono prendere lezioni da alcuno.

Siamo pronti ad ascoltare e fare tesoro dei suggerimenti ma non va dimenticato quello che è accaduto in passato e con quanta forza abbiamo lottao, a livello amministrativo, profondendo tutte le energie possibili, per rendere fattibile e concreta questa preziosa opportunità di cui può giovarsene non solo la nostra comunità ma l’intero territorio.

Nessun favoritismo anzi il massimo dell’opportunità in quanto, diversamente da quanto si vuol far credere, la delibera individua, come punto di ubicazione, quasi tutta la Città purchè si superi di 200 metri la sede dell’attuale farmacia.

Un grosso passo in avanti – puntualizza il delegato alle Attività Produttive Maurizio Gabriele – perché oggi, finalmente, siamo vicini alla meta e riteniamo che non sia strategico, neppure (per dirla alla spicciola) dal punto di vista elettorale, azionare iniziative che mirano a rallentare e impedire un momento di sviluppo di successo comune che, invece, va assolutamente condiviso. D’altronde – continua – se oggi la Farmacia del Comune sta diventando una realtà concreta è perché con ostinazione, con convinzione e con competenza abbiamo inseguito questa opportunità che la gente di Aquino ha apprezzato.

Gli studi, approvati in Giunta e in Consiglio Comunale, nonché le procedure del bando sono stati predisposti ed elaborati da 2 professionisti di indiscutibile e apprezzato talento e conclamata preparazione. Per dovere di informazione, ma è fatto noto, ricordiamo a tutti che il Prof. Dott. Domenico Celenza è Presidente dell’Ordine dei Commercialisti oltre che apprezzato Docente Universitario, mentre la Prof.ssa Margherita Interlandi, titolare di cattedra all’Università di Cassino, tra gli altri, ha svolto incarichi di stretta collaborazione legislativa con il Ministro Manfredi.

Il resto del lavoro è stato portato avanti con scrupolo e zelo dalla nuova Responsabile del Settore Commercio Anna Maria Vernile coadiuvata da Laura Mandruzzato.

Il Presidente Maurizio Gabriele conclude riportando anch’egli il dibattito in un clima di serenità. Il Bando è ben articolato e contempla le esigenze della Città e le istanze degli utenti ed è pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale che su tutti i siti specializzati di categoria.

Il nostro Comune, con questa operazione, si arricchisce in termini economici e socio-sanitari per questo condivido quanto esserito dal nostro Sindaco.

Questa iniziativa, questo successo, quindi, nella speranza viva e nell’auspicio che parteciperanno in tanti, va condivisa e non ostacolata perché i cittadini, non per colpa di questa amministrazione, hanno aspettato questo momento per troppo lungo tempo.

COMUNICATO STAMPA