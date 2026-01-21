AQUINO – Vendita di prodotti contraffatti: deferimento alla Procura della Repubblica di Cassino

Nel corso di un servizio mirato al contrasto della vendita di prodotti contraffatti, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR) hanno controllato un venditore ambulante. Al termine dell’attività, i Carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo di 35 anni circa, ritenuto responsabile del reato di introduzione e commercio di prodotti con marchi contraffatti. L’indagato è stato sorpreso mentre poneva in vendita 31 borse palesemente contraffatte, recanti marchi riconducibili a note case di moda (quali Gucci, Liu Jo, Prada). Per tali motivi, la merce è stata sottoposta a sequestro penale.

