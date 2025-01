Aquino -Truffò una anziana donna, uomo denunciato dai Carabinieri

Continua, su tutto il territorio di riferimento, l’attività di contrasto ai reati commessi in danno delle fasce deboli da parte dei Carabinieri di Pontecorvo (Fr). In tale quadro, infatti, nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Aquino (Fr) hanno deferito un 44enne residente nel casertano, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché responsabile di “truffa in concorso”. All’uomo si è arrivati a seguito di una attività di indagine condotta dagli stessi militari a seguito di una denuncia sporta da una 90enne del luogo, vittima della così detta truffa del falso incidente. La donna infatti, nei giorni scorsi, era stata contattata telefonicamente da un uomo che, presentatosi come appartenente alla Forze di Polizia, le comunicava il coinvolgimento della figlia in un grave incidente stradale, con conseguente arresto della stessa se non fosse stata pagata una cauzione. La vittima, intimorita da quanto appreso, consegnava all’emissario inviato dal “telefonista”, poi identificato nell’indagato, oro e contanti che aveva in casa per un valore complessivo di circa 15.000,00 euro. All’uomo si è arrivati anche grazie ad una minuziosa attività investigativa fatta di acquisizioni di immagini del sistema di videosorveglianza comunale nonché di testimonianze che hanno consentito, almeno per uno dei malfattori, di stringere il cerchio e di deferirlo all’Autorità Giudiziaria di Cassino (Fr). Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire anche agli altri complici. È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

