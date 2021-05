Aquino si è parlato di Giacomo Matteotti. Sala Consiliare gremita alla presentazione del Libro “Solo” del Sen. Riccardo Nencini.

Grande la partecipazione, presso la Sala Consiliare del Comune di Aquino, alla presentazione del libro “Solo” edito da Mondadori e scritto dal Sen. Riccardo Nencini.L’ultimo lavoro del socialista Presidente della Commissione Cultura del Senato, come anticipato dalla stampa nei giorni scorsi, narra la vicenda personale e politica, supportata da dati di archivio ed atti inediti e reali – come affermato dallo stesso autore – di Giacomo Matteotti.Nella Città di San Tommaso, quindi, è andata in scena letteraria, la vicenda personale e familiare vera, in parte romanzata che coinvolge la Storia italiana ai tempi del fascismo, del grande riformista trucidato dalle squadre della morte del regime del Duce.Dopo una presentazione dell’evento, inserito nel prestigioso circuito nazionale “Il Maggio dei libri” di Città che legge di cui Aquino fa parte, ormai, da diversi anni, a cura dell’Ass. Rossella Di Nardi che si occupa di Biblioteca e Museo e che ha moderato la serata, ha introdotto e illustrato il volume, con una mirabile, puntuale e dettagliata relazione, il Vicesindaco con delega alla Cultura avv. Carlo Risi.Nel corso della sua sentita e competente esposizione, l’avv. Risi, ha delineato la figura del politico Giacomo Matteotti raccontando, con dovizia di particolari, i lati più significativi ed interessanti dell’opera.Ha proseguito , poi, lo stesso autore il Senatore Nencini, dichiarandosi molto soddisfatto per la calorosa accoglienza e per la folta partecipazione, aggiungendo ulteriori accadimenti, insieme ad altri interessanti ed inediti dettagli di cui è venuto in possesso e conoscenza da poco tempo.Ha spiegato, inoltre, il motivo che lo ha indotto ad intitolare il libro “Solo” evidenziando che Matteotti rimane, indiscutibilmente, una delle figure principali della plitica italiana di tutti i tempi.Particolarmente felice e soddisfatto per l’eccellente riuscita dell’iniziativa è stato il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi che in un post sul suo profilo fb ha scritto: solo così si batte l’antipolitica che è andata di moda negli ultimi anni.Educati e formati, nel rispetto del passato, a guardare al futuro come prospettiva di crescita e di progresso, a rispettare i valori di libertà, di giustizia sociale, di pace, di solidarietà, valori essenziali che si contraddistinguono e sono vivi nella coscienza e nell’anelito della quasi totalità dei cittadini che amano la democrazia.

è stato un pomeriggio meraviglioso e un successo inaspettato.

Di cuore grazie a tutti quelli che si sono impegnati e che hanno partecipato alla presentazione di Solo, nella Sala Consiliare del nostro Comune, l’ultimo libro del Sen. Riccardo Nencini che narra di Giacomo Matteotti.

Onorato – continua il Sindaco Libero Mazzaroppi – di una presenza qualificata e numerosa e che ha definito inaspettata se si considera che era martedì pomeriggio.

Attraverso il messaggio che origina dal romanza si interpreta il punto di vista di chi si oppone ad un regime inseguendo un anelito, un sogno chiamato libertà, con sentimenti di pace e di giustizia.

facciamo tesoro – conclude Mazzaroppi – di questa lezione perché l’idea di essere più di ognuno, più di qualcuno, di essere superiore all’altro è una tentazione molto pericolosa, sempre presente.

