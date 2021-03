Aquino, settecentomila euro per Castelluccio. Premiata, ancora una volta, la progettualità del Comune

Con Decreto del 23 febbraio scorso il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze ha riconosciuto all’Amministrazione Mazzaroppi un contributo di euro 700.000, da destinare interamente alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Anche Aquino, così potrà finalmente usufruire di importanti somme da destinare a quelle zone considerate a rischio idrogeologico, i cui residenti da anni, attendono un cospicuo intervento di mitigazione e resilienza.

A darne notizia soddisfatto del risultato ottenuto, è stato l’Assessore ai LL.PP. Andrea Capraro: – “Dopo aver presentato una serie di istanze progettuali, per la concessione di contributi da destinare alla messa in sicurezza – dichiara – abbiamo appreso la splendida notizia che premia la nostra città che, finalmente, potrà attivare interventi per la Contrada Castelluccio”.

“Subito al lavoro” – ha dichiarato il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi entusiasta nell’apprendere la notizia, – complimentandosi per l’operatività dell’ufficio tecnico e le doti professionali del Responsabile Ing. Daniela Ciolfi, e con l’Assessore Capraro.

L’intervento segue di pochissimi giorni la notizia già annunciata dell’avvenuto finanziamento, per un importo di € 90.000 relativi alle due progettazioni per la messa in sicurezza delle aree Castelluccio e Pantani entrambe interessate da movimenti franosi.

Detto contributo consentirà all’Amministrazione un notevole risparmio (€ 45.000) sull’attuale finanziamento.

L’Ass. Capraro, visibilmente soddisfatto, si è associato alle parole del Sindaco esprimendo un plauso per l’attività dell’Ing. Ciolfi dettando una chiara linea sulla tempistica dei lavori da svolgere.

Entro 8 mesi – dichiara – daremo inizio all’intervento che ristabilirà tutti i margini di sicurezza in un’area che necessitava di interventi per i residenti e per la stabilità.

“Ottenuto anche questo importante finanziamento, andiamo avanti con il nostro programma di interventi – conclude l’Assessore – il 2021 sarà un anno ricco di novità per la nostra Città, tra opere in via di conclusione e nuove grandi iniziative cui daremo inizio a breve. Il raggiungimento di questo grande risultato, è motivo di soddisfazione e orgoglio per tutta l’amministrazione. Continueremo costantemente ad attivarci per ricercare nuovi bandi e nuove opportunità di finanziamento per la sicurezza dei nostri cittadini e la valorizzazione della città, nelle sue totali espressioni e potenzialità.

COMUNICATO STAMPA

Correlati