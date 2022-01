Aquino, progetto Te-Lazio per la terza età: dalla Regione Lazio un finanziamento di 8.000 euro

Il Comune di Aquino ha ottenuto un finanziamento di 8.000 euro dalla Regione Lazio a sostegno di Te-Lazio per la terza età, progetto finalizzato a sopportare gli anziani e promuovere una cittadinanza attiva, ben integrata nel tessuto sociale, e un modello di invecchiamento sano.Numerose sono le iniziative previste. In programma, durante la stagione primaverile, due viaggi in due diversi centri archeologici della Ciociaria. In riferimento all’attività fisica, saranno invece attivati corsi di ginnastica per mantenere uno stato di salute adeguato, volto a scongiurare qualsiasi tipo di declino cognitivo e fisico. Il contributo della Regione Lazio, inoltre, sarà impiegato per trasformare il locale dedicato alle attività di gruppo in un ambiente più accogliente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e covid 19.«Attraverso questo ulteriore finanziamento della Regione Lazio, sarà possibile procedere con le iniziative dedicate agli anziani» ha dichiarato la Dott.ssa Maria Rita Scappaticci, assessore ai servizi sociali del Comune di Aquino. «Continueremo con il corso di ginnastica dolce, già ben riuscito nella prima edizione, apporteremo delle migliorie nelle sedi frequentate dell’associazione degli anziani e, per la primavera-estate 2022, abbiamo0 già in programma gite fuori porta e viaggi culturali».

comunicato stampa