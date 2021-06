Aquino, porto di armi ed oggetti atti ad offendere: denunciato un 44enne

Nel pomeriggio di ieri in Aquino, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un 44enne di Pontecorvo (già gravato da vicende penali per reati contro la persona) poiché resosi responsabile di “porto di armi ed oggetti atti ad offendere”. Nello specifico, il personale operante, interveniva nel centro del comune di Esperia, ove era stata segnalata una rissa, identificava soltanto il prevenuto, che veniva trovato in possesso di un pugnale dalle dimensioni complessive di circa 32 centimetri. L’arma veniva sottoposta a sequestro.

COMUNICATO STAMPA

