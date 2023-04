“Aquino nel cuore” punta al tris, il candidato sindaco Carlo Risi ha presentato la sua squadra

“Aquino nel cuore” si è presentata agli elettori: la lista con lo storico simbolo cambia il nome del capolista, ma prosegue sulla strada tracciata in questi dieci anni. Il candidato sindaco Carlo Risi, durante l’apertura ufficiale della campagna elettorale che c’è stata nella giornata di domenica nella sala consiliare David Sassoli, ha presentato i ragazzi della sua squadra, formata da amministratori uscenti e da persone che per la prima volta si affacciano al mondo della politica locale.

“E’ la quarta volta che la nostra lista si presenta all’esame degli elettori, in questo caso sento il peso del nuovo ruolo, ma sono certo che insieme continueremo nel percorso già intrapreso per la crescita della nostra città – ha specificato Carlo Risi – I risultati raggiunti in questo decennio, che abbiamo faticato a sintetizzare vista la mole, dimostreranno agli elettori il lavoro fatto; dovremo poi illustrare i nostri progetti per il futuro di Aquino. Potremo inoltre contare sull’esperienza, sulle capacità, sulle competenze e sulla passione di Libero Mazzaroppi, per continuare insieme il nostro progetto per la città. Siamo fiduciosi, perché siamo certi che gli elettori abbiano apprezzato il nostro impegno incessante e proficuo”.

Nella sala consiliare, gremita, non sono mancati momenti di commozione: c’è stato l’abbraccio tra il sindaco uscente Libero Mazzaroppi ed il candidato sindaco Risi, una sorta di passaggio del testimone in questa nuova sfida. “Carlo si è meritato sul campo questa candidatura – ha detto Mazzaroppi – Io sarò impegnato in prima persona, metterò tutto il mio entusiasmo, la mia passione, le mie energie, per fare in modo che Aquino possa continuare sulla strada intrapresa, senza tornare indietro”.

Gli amministratori uscenti (Andrea Capraro, Maria Antonietta Di BRango, Rossella Di Nardi, Maurizio Gabriele, Gianluca Pellegrini e Maria Rita Scappaticci) si sono alternati sul palco con gli altri candidati che invece sono alla loro prima esperienza elettorale (Maria Giovanna Iadecola, Maria Cristina Iannone, Marco Gerardi, Davide Mattia, Paola Quagliozzi): dalle parole di ognuno di loro è emersa la volontà di mettersi al servizio della comunità per contribuire al bene comune.

COMUNICATO STAMPA