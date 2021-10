Aquino: Microchip gratis a 100 cani. Il Sindaco Libero Mazzaroppi: un altro grande passo di civiltà

Su proposta del Presidente Maurizio Gabriele, sensibile a queste problematiche, la Giunta della Città di San Tommaso presiedut a dal Sindaco Libero Mazzaroppi, ha approvato una delibera che prevede un’iniziativa densa di significato. Viene messa in campo, infatti, mediante una “Campag n a di sensibilizzazione all’obbligo del microchip e dell’iscrizione all’Anagrafe Canina Regionale, una efficace azione che permetterà di censire tutta l’anagrafe canina non ancora in possesso di tale obbligatorio adempime n to. I proprietari e i detentori di cani sprovvisti di microchip e, quindi, non ancora iscritti e censiti anagraficamente, in una data che, a breve, verrà indicata dagli Uffici comunali, va puntualizzato, a titolo completa m e n t e gratuito, grazie a questa significativa iniziativa potranno beneficiare di questa important e opportunità. Il servizio verrà espletato da Veterinario e personale esperto dell’ODV Circolo Ambientale di Frosinone – Guardie Zoofile in un locale messo a disposizione del Comune stesso. Il Sindaco Libero Mazzaroppi che, con soddisfazione, ne ha dato notizia in un post sulla sua bacheca personale Facebook, oltre a ringraziare Gabriele per l’ottima e sensibile idea, ha precisato che le informazioni di dettaglio, verranno fornite e rese note nel prossimi giorni mediante un apposito e specifico Avviso pubblico. Questa imminent e iniziativa di sensibilizzazione – dichiara il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi – è sincera m e n t e molto important e perché aiuta a risolvere anche il tema del randagismo che rimane una delle questioni più dispendiose e più rilevanti per una comunità. Ringrazio il President e Gabriele e i volontari delle Guardie Zoofile – conclude Mazzaroppi – perché , pur operando in silenzio, fanno porre la nostra Città quale esempio vivo di civiltà. Spero che i cittadini aderiscano numerosi.

