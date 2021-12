Aquino – Manutenzione del Parco del Vallone

Grazie ad una Convenzione tra Comune e Proloco la Regione Lazio ha finanziato il Progetto. La soddisfazione del Sindaco Libero Mazzaroppi.

Non tutte le aree verdi ed i giardini, grazie a questa importante e virtuosa attività, per la manutenzione, saranno gestiti dal Comune di Aquino.

Ci saranno, infatti, spazi come il Parco del Vallone la cui cura è affidata ai cittadini.

L’amministrazione guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, già da qualche anno, ha deciso di sottoscrivere, ai sensi di una norma regionale, una apposita e specifica Convenzione con la Proloco di Aquino del Presidente Pompeo Pellegrini che prevede un accordo in forza del quale si possono fare richieste di finanziamenti dedicati ad hoc.

La succitata Convenzione, che ha consentito l’accesso agli incentivi per la manutenzione delle aree verdi da parte dei cittadini, prevede che l’associazione, costituita senza fini di lucro, secondo una precisa planimetria dell’area interessata, realizzi una serie di attività manutentive, nel rigoroso rispetto di un crono programma dettagliato e di un preciso piano economico-finanziario.

Il finanziamento accordato, che ammonta a 19.500,oo euro, garantirà la continuità dei lavori già effettuati in questi anni che, indiscutibilmente, hanno consentito al Parco di Vallone di rifarsi il look e di aprire un’azione virtuosa di lancio di moltissime iniziative che hanno dato e stanno dando, anche in questi giorni, lustro ad Aquino e al territorio.

L’importo accordato dalla Regione Lazio – dichiara con soddisfazione il Sindaco Libero Mazzaroppi – è quasi il massimo previsto e per questo ringrazio la Giunta Zingaretti che ancora una volta premia la nostra grande capacità di proposta.

Grazie anche all’immenso lavorio degli uomini della Proloco, ormai, da qualche anno la nostra Città può beneficiare del senso civico di questi volontari che, con passione gratuita e con costanza, si adoperano per migliorare il decoro cittadino e la cura degli spazi comuni.

E’ un fatto assolutamente rilevante degno di menzione.

Queste risorse – continua il primo cittadino Mazzaroppi – fungeranno da maggiore incentivo per favorire la partecipazione e l’impegno di questo magnifico ed impagabile gruppo che si spende per la collettività, talvolta, anche a proprie spese.

Ancora una volta, insieme, abbiamo deciso di attenzionare uno dei luoghi simbolo della bellezza e della socialità della nostra Città.

Ecco alcuni degli interventi in programma.

Rimozione, con lavori di decespugliamento e bonifica, della vegetazione infestante e pulizia della parte alberata pianeggiante e della scarpata.

Reintegro di alcuni tratti del passaggio sui camminamenti e ricostruzione di alcuni margini del Rio Le Forme in stratta collaborazione con il Consorzio di Bonifica.

Installazione di attrezzature ludiche – sportive e ripristino dei giochi per i bambini.

Sarà prevista, infine, un’area attrezzata per gli amici cani.

COMUNICATO STAMPA